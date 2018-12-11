Экономика
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имуществоКоммерсантъвчера в 10:21
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество. В следующем году она составит 1,6%, повышение до 2% будет плавным, по 0,1 п. п. в год.
Коммерсантъвчера в 10:21
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Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 04:55
Экономика
Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации
Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами
Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 04:41
Экономика
Акции «Мегафона» подросли на 5% на новостях об оферте миноритариям
Акции "Мегафона" на торгах Московской биржи выросли на 5% на фоне сообщения о направлении "Мегафон финанс" на рассмотрение ЦБ РФ оферты миноритариям о выкупе акций головной компании.
Обновлено в 04:38
Экономика
Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона
Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.
Обновлено в 04:40
Экономика
В России онлайн-ритейл за год вырос на треть
В 2018 году в России рынок быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки (FMCG) в интернете вырос на 32,2% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 04:26
Экономика
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке сигарет
Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по маркировке сигарет до конца февраля 2019 года, то есть до старта обязательной маркировки, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:46
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Нефтяные цены снова падают после внезапного роста
Мировые нефтяные рынки «лихорадит» — в течение дня торгов цены на нефть сначала рванули вверх, а затем снова начали падать, 11 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 04:03
Экономика
МВД закупит партию мощных электрошокеров
Министерство внутренних дел РФ закупит до мая 2019 года 8 тысяч комплектов электрошокеров, способных обезвредить правонарушителя с расстояния нескольких метров.
Обновлено в 04:49
Экономика
Глава «Новатэк»: Запад давит на Норвегию из-за российского газа
Перевалка СПГ в бухте Ура под Мурманском должна быть запущена как можно скорее, так как Норвегия, где сейчас осуществляется перегрузка топлива, испытывает давление со стороны западных стран.
Обновлено в 03:03
Экономика
Tesla решила взыскать с бывшего сотрудника $167 млн
Tesla хочет взыскать с бывшего сотрудника – технолога Мартина Триппа – $167 млн, сообщает CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 03:56
Экономика
Майк Новограц: Bitcoin упал ниже $6200 из-за Bitcoin Cash и SEC
Биткоин должен был оставаться на уровне в $6200, но сразу несколько факторов привели к тому, что цена криптовалюты опустилась значительно ниже, сказал миллиардер Майк Новограц в интервью Bloomberg.
Обновлено в 04:54
Экономика
Постройка «Северного потока — 2» идёт на глубину
Как следует из сообщения, трубоукладочное судно Pioneering Spirit присоединится к флотилии судов, ведущих постройку газопровода в Балтийское море.
Обновлено в 04:53