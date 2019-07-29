Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августаТАСС 12:42
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
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Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
— Михаил Федотов, юристДождь 11:13
с чего всё началось
Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.Ведомости11:25
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Транспорт
В Испании из-за забастовки отменят более тысячи рейсов поездов
Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено в 13:55
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Общество
В Таврическом саду вновь гибнут утки
Жители Петербурга жалуются на гибель уток в Таврическом саду.
Обновлено в 08:24
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
Обновлено в 09:09
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.
Обновлено в 08:56
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43