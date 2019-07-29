Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августаТАСС 12:42

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Читать в источнике
Комментировать69
Михаил Федотов
Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
— Михаил Федотов, юристДождь 11:13
с чего всё началось
Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил
, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.
Ведомости11:25

Подробнее о событии

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

РБК11:36

Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа в поддержку оппозиции

Ведомости11:50

Мэрия согласовала митинг за свободные выборы 3 августа на Сахарова. Организаторы хотели провести его на Лубянке

Новая газета11:37

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

ТАСС12:42

СПЧ объявил о согласовании акции 3 августа, организаторов ответ мэрии не устроил

Медиазона11:17

Мэрия согласовала акцию независимых кандидатов на проспекте Сахарова. Организаторы выступили против

Дождь11:13

Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

РИА Новости11:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Гаджеты

Компания Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Обновлено в 09:59
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Транспорт

В Испании из-за забастовки отменят более тысячи рейсов поездов

Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Политика

Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Музыка

Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

Обновлено в 09:55
Политика

Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток

Обновлено в 09:02
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками

В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Футбол

Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено в 13:55
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Авто

Появились первые снимки новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

Обновлено в 13:50
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Общество

В Таврическом саду вновь гибнут утки

Жители Петербурга жалуются на гибель уток в Таврическом саду.
Обновлено в 08:24
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
Обновлено в 09:09
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Авто

ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.
Обновлено в 08:56
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное