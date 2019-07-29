Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августаТАСС 12:42

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
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Михаил Федотов
Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
— Михаил Федотов, юристДождь 11:13
с чего всё началось
Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил
, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

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