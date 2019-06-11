Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку ГолуноваИнтерфакс 06:56

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова

РБК07:17

Московские власти пожалуются в прокуратуру на марш в защиту Голунова

Дождь06:49

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Коммерсантъ07:02

Московские власти пока не могут договоритmся с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы08:00

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Интерфакс06:56

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Говорит Москва06:59

Инициатору марша в поддержку Голунова звонили из мэрии Москвы. Чиновникам предложили обсудить безопасность акции в эфире «Дождя»

Новая газета03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено в 03:52
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Путешествия

Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров

Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Обновлено в 06:42
Экономика

Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину

Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:16
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Обновлено в 04:44
Политика

В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу

Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 15:21
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

В ближайшее время на конвейер завода в Калуге встанут и модели Opel, часть которых (речь идет о моделях LCV-сегмента) построены на той же платформе, что и «коренные французы» в лице Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
Обновлено в 03:07
Музыка

«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России

Обновлено в 07:29
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
Обновлено в 06:51
Культура

Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды, в частности, звания заслуженной артистки РФ удостоилась Светлана Ходченкова, народным артистом РФ стал Михаил Пореченков, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил Гоша Куценко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Политика

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Политика

Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Каменских вернулась к тренировкам после медового месяца

Молодоженам пришлось вернуться из свадебного путешествия из-за плотного концертного графика Каменских.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное