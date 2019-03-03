Общество

Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданамиREGNUM 05:08

Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей. Обработкой данных занимается специальный аналитический центр при правительстве Москвы.
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с чего всё началось

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт.
Ведомостивчера в 16:29

Подробнее о событии

Мэрия Москвы потратила ₽516 млн на покупку данных о передвижениях горожан

РБК03:41

Власти Москвы следят за жителями при помощи sim‐карт. Зачем они покупают данные у сотовых операторов

Телеканал 360°вчера в 18:22

Геоаналитика помогает властям Москвы совершенствовать городской транспорт и инфраструктуру

РИАМО01:51

Департамент информационных технологий Москвы с 2015 года закупает у операторов связи геоаналитику

Эхо Москвы05:29

«Ведомости»: власти Москвы следят за горожанами с помощью сотовых операторов

Коммерсантъ02:24

Мэрия Москвы потратила 516 миллионов рублей на слежение за перемещениями горожан

Snob.ruвчера в 18:10

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Ведомостивчера в 16:29
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Происшествия

В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах

Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.
Обновлено в 04:06
Общество

Чиновник «Роскосмоса» назвал скотобазой жителей хрущевок

Обновлено в 05:17
Происшествия

Опубликовано видео убийства замдиректора городских электросетей Орска

СК России на официальном канале в YouTube опубликовал видео убийства замдиректора городских электросетей Орска Оренбургской области.
Обновлено в 05:52
Политика

В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина

Ранее в марте сообщалось, что Минприроды направит Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации.
Обновлено в 05:26
Политика

Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

Украинский президент Петр Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Обновлено в 05:40
Политика

В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом одного человека из санкционного списка.
Обновлено в 04:41
Технологии

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:56
Общество

Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.
Обновлено в 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали опрос о влиянии президента на жизнь страны

В Кремле видели опрос "Левада-центра", согласно которому влияние президента и силовиков на жизнь страны снизилось, но не могут прокомментировать его результаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Обновлено в 05:06
Политика

Орешкин заявил о желании поработать президентом

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в должности президента России.
Обновлено в 05:47
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Ростехнадзор обнаружил трещины в облицовке водоводов Красноярской ГЭС

В ходе проверки выяснилось, что в железобетонной облицовке напорных водоводов всех 12-ти гидроагрегатов ГЭС есть «сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм».
Обновлено в 05:10
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Трахтенберга

Обновлено в 05:50
Космос

РФ может создать сверхтяжелую ракету для исследования Луны к 2028 году

Обновлено в 03:59
Общество

Куйвашев назвал пять объектов, которые построят к Универсиаде-2023

Обновлено в 05:37
Спорт

Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал "золото" в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Общество

Восьмого марта в Москве потеплеет до +8

Ночью и утром 6 марта будет тепло - около 0 градусов, однако днем начнется стремительное понижение температуры: к вечеру столбики термометров в Москве упадут до -12 градусов, при этом метеорологи предупреждают о сильном ветре и очень сильной гололедице.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Более 90 процентов россиян будут есть блины на Масленицу

Более 93 процентов россиян собираются угощаться блинами в масленичную неделю, а 78 процентов попросят прощения в Прощеное воскресенье.
Обновлено в 05:03
Политика

Порошенко обещал не отдавать Крым, Донбасс и Одессу

Почуйте, ми не віддамо ні Крим, ні Донбас, ні Одесу, ні море – ні Чорне, ні Азовське, ні наш суходіл pic.twitter.com / GxDZXESWUG — Петро Порошенко (@ poroshenko) March 3, 2019 Однако отдавать своё Украины не готовы и не будут, отметил Порошенко.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.
Обновлено в 03:38
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено вчера в 07:01
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и напал на соперников

Обновлено в 05:35
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Общество

В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин

Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.
Обновлено в 04:10
Политика

Лавров назвал слова Болтона о Венесуэле оскорблением Латинской Америки

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 04:29
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