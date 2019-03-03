Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданамиREGNUM 05:08

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт.

с чего всё началось

Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей. Обработкой данных занимается специальный аналитический центр при правительстве Москвы.

Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами

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