с чего всё началось

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы".

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Армия и оружие Болгария купила у США восемь истребителей F-16 за $1,2 млрд Болгария перевела американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности сумму в размере $1,2 млрд за восемь многоцелевых истребителей F-16 Block 70 и необходимого для них оборудования и вооружения, сообщает минобороны страны.

Общество Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.

Экономика Верховный суд встал на сторону ипотечников В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.

Общество В России введут новые правила любительской рыбалки В России, в целях защиты окружающей среды, будут ужесточены правила любительской рыбалки.

Армия и оружие В России обнаружен танк судного дня В Сети появились фотографии боевого транспорта «Ладога» с высокоуровневой защитой, построенного в СССР и прозванного «танком судного дня».

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия В Москве задержали активного участника несогласованных акций Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Шоу-бизнес Экстрасенс объяснила конфликт Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске Экстрасенс Кристина Гросс объяснила, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске общаться с сыном Платоном.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В Якутии пять человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Происшествия В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

Финансы Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.

Общество Профсоюзы предложили Минтруду четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажирское судно Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Происшествия Краснодарские спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста Турист упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае, спасатели эвакуировали его на вертолёте, сообщили в МЧС России.

Авто Особенности вождения на дорогах Испании По окончании правления генерала Франко, жители страны начали активно учиться водить автомобили, в стране построена хорошо развитая сеть автомобильных дорог, которой они очень гордятся.