Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августаКоммерсантъ вчера в 16:08

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы".
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с чего всё началось
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил
 на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
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Столичная мэрия отказалась согласовать шествие за свободные выборы 17 августа

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