с чего всё началось

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы".

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Политика Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Наука Эксперты рассказали о влиянии Солнца на глобальное потепление Недавно астрофизики из Великобритании и России провели ряд исследований, которые помогли понять истинное влияние активности Солнца на глобальное потепление.

Политика В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.

ЖКХ Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Футбол Агент подтвердил интерес «Локомотива» к Рибери Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы экс-полузащитника «Баварии» Франка Рибери, подтвердил, что в подписании контракта с 36-летним игроком заинтересован московский «Локомотив».

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Происшествия Молодой мужчина погиб в ДТП с самосвалом на «Сортавале» По данным дорожной полиции, в районе 5-го километра трассы «Сортавала» самосвал марки «Даф», перевозивший щебёнку, протаранил стоявший на обочине ВАЗ-2106.

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Шоу-бизнес Экстрасенс объяснил поведение Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске Известный экстрасенс Кристина Гросс решила объяснить, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске встречаться с сыном Платоном.

Финансы Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Теннис Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить» В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.

Наука Ученые рассказали, какая эпидемия грозит человечеству в скором времени Ранее ученые заявляли, что больницы и госпитали могут стать очагами новых смертоносных эпидемий из-за бактерий, которые выработали устойчивость к современным антибиотикам.

Общество Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась» Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.