Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августаКоммерсантъ вчера в 16:08
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы".
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с чего всё началось
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.Ведомостивчера в 17:07
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Мэрия отказалась согласовать шествие в поддержку независимых кандидатов 17 августа
Интерфаксвчера в 15:41
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