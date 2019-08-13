Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августаКоммерсантъ вчера в 16:08

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы".
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с чего всё началось
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил
 на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Ведомостивчера в 17:07

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Власти столицы не согласовали шествие в поддержку кандидатов в депутаты МГД 17 августа

РИАМО04:06

Мэрия Москвы отказала в согласовании акции 17 августа

Московский Комсомолецвчера в 16:01

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Коммерсантъвчера в 16:08

Мэрия отказалась согласовать шествие в поддержку независимых кандидатов 17 августа

Интерфаксвчера в 15:41

Столичная мэрия отказалась согласовать шествие за свободные выборы 17 августа

Эхо Москвы03:26

Мэрия Москвы не согласовала шествие за свободные выборы 17 августа

Дождьвчера в 15:59

От согласия к несогласию. Как прошли акции протеста в центре Москвы?

Аргументы и Фактывчера в 11:20
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

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Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

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Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян

Обновлено в 03:24
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

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Обновлено в 01:02
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Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
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Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Наука

Эксперты рассказали о влиянии Солнца на глобальное потепление

Недавно астрофизики из Великобритании и России провели ряд исследований, которые помогли понять истинное влияние активности Солнца на глобальное потепление.
Обновлено 10 августа в 03:34
Политика

В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова

Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
ЖКХ

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».
Обновлено в 04:34
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Футбол

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к Рибери

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы экс-полузащитника «Баварии» Франка Рибери, подтвердил, что в подписании контракта с 36-летним игроком заинтересован московский «Локомотив».
Обновлено вчера в 04:29
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Молодой мужчина погиб в ДТП с самосвалом на «Сортавале»

По данным дорожной полиции, в районе 5-го километра трассы «Сортавала» самосвал марки «Даф», перевозивший щебёнку, протаранил стоявший на обочине ВАЗ-2106.
Обновлено в 04:39
Политика

В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE

Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Экстрасенс объяснил поведение Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске

Известный экстрасенс Кристина Гросс решила объяснить, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске встречаться с сыном Платоном.
Обновлено в 00:44
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Теннис

Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить»

В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8

Обновлено в 02:47
Наука

Ученые рассказали, какая эпидемия грозит человечеству в скором времени

Ранее ученые заявляли, что больницы и госпитали могут стать очагами новых смертоносных эпидемий из-за бактерий, которые выработали устойчивость к современным антибиотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова

Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»

Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Финансы

Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции

Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
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