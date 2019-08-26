Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентябряРБК 03:04

Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа.
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Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
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