Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентябряРБК 03:04
Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа.
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Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Обновлено в 03:07
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Политика
Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны
Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан.
Обновлено в 03:12
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Армия и оружие
Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
Обновлено в 05:00
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Политика
В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские
В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55