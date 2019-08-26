Общество
РБКМэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа.
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Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Армия и оружие
В Китае назвали свой истребитель J-20 лучшим в мире
Недавно компания AVIC осуществила очередную презентацию J-20, на которым объявила истребитель «лучшим в мире».
ГЛАС.RU вчера в 12:44
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Экономика
Путин проведет совещание по реальному сектору экономики
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.
Реальное время 06:16
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Здоровье
В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона
В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".
РИА Новости 07:40
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Политика
Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
Коммерсантъ 07:56
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Футбол
ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов
Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.
ProstoProSport 09:24
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Происшествия
В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр
Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.
Life.ru вчера в 16:23
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53