Общество

РБКРБКМэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Мэрия Москвы не согласовала шествие 3 сентября

Говорит Москва03:57

Власти Москвы отказались согласовать шествие против политических репрессий 3 сентября

Новая газета03:37

Мэрия Москвы не согласовала проведение шествия «За честные выборы» и в поддержку политзаключенных 3 сентября

Эхо Москвы06:02

Мэрия Москвы не согласовала шествие 3 сентября

Дождь03:06

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

РБК03:04

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября

Интерфакс03:31

Власти Москвы отклонили заявку оппозиции на шествие 3 сентября

Коммерсантъ03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика

Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами

Lenta.ru 06:08
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика

ЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президента

BFM.ru 05:12
Политика

Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора

Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах.
Газета.Ru 06:24
Политика

Песков: с заявлением архангельского врача о радиации разберутся органы

Заявление хирурга больницы в Архангельской области, который пожаловался на то, что врачей не предупредилип о радиации после взрыва на военном полигоне, проверят компетентные органы.
Московский Комсомолец 06:30
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие

Первый модернизированный заправщик Ил-78М2 вышел на испытания

Военное обозрение 03:58
Происшествия

Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве

По некоторым данным, погибший Игорь Мантолов работал в клубе «Битца» вахтовым методом. Он приезжал из Бурятии ухаживать за лошадьми.
Говорит Москва 08:22
Футбол

Караваев и Комличенко вызваны в сборную России

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.
Спорт-Экспресс 05:15
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Происшествия

Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке

Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Политика

Трамп назвал полезным возможное участие России в саммите G7

Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите «Большой семёрки» было бы полезным.
RT на русском 07:19
Единоборства

Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Армия и оружие

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Гаджеты

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Общество

Большинство россиян хоть раз посещали цирковые представления

Большинство россиян (88%) хотя бы раз посещали цирковые представления, но лишь 18% были в цирке недавно, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

В Екатеринбурге могут изменить «Супрематический крест»

Напомним, нарисованный на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» вызвал недовольство ряда православных активистов.
REGNUM 08:26
Происшествия

Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Lenta.ru 05:16
Общество

Москвичей предупредили о первых августовских заморозках

Lenta.ru 07:38
Происшествия

В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор

По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочери

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая едва не погибла в бассейне турецкого отеля, рассказал о состоянии дочери.
Piter.tv 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное