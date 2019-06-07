Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту ГолуноваКоммерсантъ 07:02

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

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