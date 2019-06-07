Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту ГолуноваГоворит Москва 06:59

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова стало известно в пятницу утром.
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Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова

РБК07:17

Московские власти пока не могут договоритmся с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы08:00

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Коммерсантъ07:02

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Интерфакс06:56

Московские власти пожалуются в прокуратуру на марш в защиту Голунова

Дождь06:49

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Говорит Москва06:59

Инициатору марша в поддержку Голунова звонили из мэрии Москвы. Чиновникам предложили обсудить безопасность акции в эфире «Дождя»

Новая газета03:00
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября

Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье

Перевозку более 200 овец без документов пресекли в Ростовской области

Житель поселка Целина в течение нескольких месяцев занимался незаконной перевозкой овец, рассказали в управлении ветеринарии по Ростовской области.
Обновлено в 03:51
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Футбол

«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова

Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара».
Обновлено в 02:52
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова вспомнила о своей таиландской «тюрьме»

Обновлено в 10:58
Политика

Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Политика

Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

Обновлено в 04:22
Происшествия

РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова

РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия

Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции

Обновлено в 11:12
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Культура

Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко

Светлана Ходченкова стала заслуженной артисткой РФ, Михаил Пореченков - народным артистом, а Гоша Куценко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил деятелей культуры и искусства в канун Дня России, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.
Обновлено в 09:58
Экономика

ЦБ: чистый отток капитала из России удвоился

Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Футбол

Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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