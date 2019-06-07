Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту ГолуноваГоворит Москва 06:59

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова стало известно в пятницу утром.

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

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