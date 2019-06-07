Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту ГолуноваГоворит Москва 06:59
Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова стало известно в пятницу утром.
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В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
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Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
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Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
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Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
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Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
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В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
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Дана Борисова вспомнила о своей таиландской «тюрьме»
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Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
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Происшествия
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова
РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
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Общество
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Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
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Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
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Экономика
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Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
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На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
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Футбол
Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
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