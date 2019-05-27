Общество

Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. ЕкатериныИнфо24 вчера в 12:15

Предложения принимались с 20 мая, их еще можно подать до конца месяца. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не собирается исключать сквер у драматического театра из списка возможных мест строительства собора.
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Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства собора Святой Екатерины

ТАССвчера в 08:37

8,2 тысячи екатеринбуржцев поучаствовали в выборе места для строительства собора

Вести.Ru25 мая в 11:23

Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок под храм Святой Екатерины

Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:07

Мэрия Екатеринбурга представила список из 48 площадок для строительства храма

Телеканал ОТВвчера в 08:50

Противостояние ушло в кабинеты: быть ли храму Святой Екатерины?

REGNUM26 мая в 23:04

Причина — в храме на воде? Екатеринбуржцы связали падение уровня воды в городском пруду со стройкой

Екатеринбург Онлайнвчера в 09:20

Анатомия слухов: новый спор кремлевских башен?

ИА Хакасия24 мая в 20:47
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Политика

Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным

Причиной возбуждения большей части уголовных дел предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и личный интерес силовиков или чиновников (36,7%).
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Транспорт

В Кольцово возобновят рейсы в Воронеж

Авиакомпания «Руслайн» с 7 июня возобновит рейсы из Екатеринбурга в Воронеж.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Футбол

ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено вчера в 11:51
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Около 450 боевиков напали на позиции сирийских военных в Хаме

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Общество

Мост в Киеве продолжает трескаться

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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