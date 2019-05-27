Общество
Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. ЕкатериныИнфо24 вчера в 12:15
Предложения принимались с 20 мая, их еще можно подать до конца месяца. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не собирается исключать сквер у драматического театра из списка возможных мест строительства собора.
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8,2 тысячи екатеринбуржцев поучаствовали в выборе места для строительства собора
Вести.Ru25 мая в 11:23
Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок под храм Святой Екатерины
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Телеканал ОТВвчера в 08:50
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