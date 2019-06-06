Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храмаИзвестия 03:34
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины. Всего поступило 11 079 обращений от горожан. Так, самыми популярными стали 13 мест, которые предложили более 100 раз.
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Мэрия Екатеринбурга назвала список площадок под строительство храма
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 21:12
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Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Подлодка «Казань» выйдет в море в июле
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные испытания подлодки "Казань" в 2019 году, в море она выйдет в июле текущего года.
Обновлено в 03:03
Общество
Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Здоровье
В Новосибирск прибыл первый санитарный самолет Ми-8
Обновлено в 03:59
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Экономика
Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В квартире вице-мэра Нягани обнаружили бордель
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
Обновлено в 03:55
Экономика
«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа
Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Ритейлеры снизили цены на «Яндекс.Телефон»
В январе 2019 года «Ведомости» сообщили, что в декабре в рознице было продано всего 400 «Яндекс.Телефонов» при общих продажах смартфонов в 3,5 млн в том же месяце.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2019
В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум.
Обновлено в 04:02
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.
Обновлено в 01:25
Политика
В США призвали Трампа уволить Болтона
Американский президент Дональд Трамп должен остановить советника по национальной безопасности Джона Болтона и других высокопоставленных чиновников, ведущих собственную внешнюю политику, заявил сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
Обновлено в 04:17
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53