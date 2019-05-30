Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храмаИзвестия 03:34

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины. Всего поступило 11 079 обращений от горожан. Так, самыми популярными стали 13 мест, которые предложили более 100 раз.
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Власти Екатеринбурга назвали 13 самых популярных у горожан мест под храм

Коммерсантъвчера в 17:15

Власти Екатеринбурга опубликовали список мест, предложенных горожанами для строительства храма

УралПолит.Ru01:11

Мэрия Екатеринбурга назвала список площадок под строительство храма

Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 21:12

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 13 популярных площадок для возведения храма

ТАССвчера в 17:29

Епархия рассказала о новом проекте в поддержку храма святой Екатерины в Екатеринбурге

Znak.com03:25

В Екатеринбурге определили 13 самых популярных у горожан мест под храм

Интерфаксвчера в 15:13

Мэрия Екатеринбурга опубликовала полный список площадок для собора Святой Екатерины

URA.Ruвчера в 15:07
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Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Обновлено в 06:55
Политика

Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике

Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Хоккей

«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит

На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика

Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 08:22
Общество

Прокуратура возбудила дела против пермской гимназии и её директора

Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии является незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствует об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку, — сказала представитель прокуратуры региона Юлия Гайнанова.
Обновлено в 07:32
Экономика

Банк «Открытие» профинансирует «Квадру» Прохорова на 40 млрд рублей

По условиям соглашения "Открытие" обеспечит проведение расчетов, а также сможет оказывать услуги эквайринга (в т.ч. интернет) и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании, говорится в сообщении.
Обновлено в 07:15
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Авто

Ford завершит выпуск седана Ford Fusion

Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Политика

Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса

Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Авто

Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval

Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Политика

В Дании парламентские выборы выиграла оппозиция

Напомним, что парламентские выборы в Дании состоялись в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:47
Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Обновлено в 07:22
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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