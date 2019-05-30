Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храмаИзвестия 03:34
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины. Всего поступило 11 079 обращений от горожан. Так, самыми популярными стали 13 мест, которые предложили более 100 раз.
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Мэрия Екатеринбурга назвала список площадок под строительство храма
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 21:12
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Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Обновлено в 06:55
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Прокуратура возбудила дела против пермской гимназии и её директора
Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии является незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствует об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку, — сказала представитель прокуратуры региона Юлия Гайнанова.
Обновлено в 07:32
Экономика
Банк «Открытие» профинансирует «Квадру» Прохорова на 40 млрд рублей
По условиям соглашения "Открытие" обеспечит проведение расчетов, а также сможет оказывать услуги эквайринга (в т.ч. интернет) и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании, говорится в сообщении.
Обновлено в 07:15
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Авто
Ford завершит выпуск седана Ford Fusion
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Политика
Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса
Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Авто
Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Политика
В Дании парламентские выборы выиграла оппозиция
Напомним, что парламентские выборы в Дании состоялись в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:47
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04