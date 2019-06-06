Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храмаИзвестия 03:34
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины. Всего поступило 11 079 обращений от горожан. Так, самыми популярными стали 13 мест, которые предложили более 100 раз.
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Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
«Трусливые и беспощадные»: донбасский снайпер рассказал о поведении иностранных наемников
Обновлено в 04:50
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Происшествия
Столичные врачи вытащили ключи из желудка трехлетней девочки
Московские врачи успешно вытащили из желудка трехлетнего ребенка ключи от почтового ящика.
Обновлено в 02:55
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Крымский дивизион С-400 провел на «Авиадартсе» более 150 пусков ракет
Обновлено в 03:00
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Трое солдат подали на Минобороны в суд за стрельбу по ним из танка
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Общество
В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр
На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».
Обновлено в 05:15
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Калви на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин знает список бизнесменов, которые будут участвовать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
Американские ученые назвали необходимый уровень ежедневной активности для продления жизни.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44