Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14

с чего всё началось

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.

Политика Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».

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Происшествия В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий» В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

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Кино Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.

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Кино Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов» На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

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