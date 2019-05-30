Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храмаREGNUM вчера в 15:16
В Екатеринбурге опубликован список площадок, которые местные жители предложили для размещения храма Святой Екатерины. В нём значится 61 вариант, при этом 13 оказались наиболее популярными. Список размещён на информационном портале Екатеринбурга.
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Футбол
Гранит Джака: «Швейцария хочет выиграть Лигу наций и войти в историю»
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассчитывает на победу в первом в истории финальном турнире Лиги наций.
Обновлено вчера в 08:39
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено 04 июня в 17:10
Музыка
Сергей Шнуров выступил перед гостями форума ПМЭФ-2019
Концерт был организован специально для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 00:30
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Политика
Эксперт: Турция может закрыть для кораблей США проход в Черное море
Например, Анкара может закрыть для американских кораблей проход в Черное море.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Силуанов на ПМЭФ заявил о росте экономики за счет нацпроектов
Модератор из "Блумберг" уличила Силуанова в том, что правительство больше стремится к достижению стабильности экономики, а не к росту.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названы самые популярные у россиян произведения Пушкина
«Сказка о царе Салтане» оказалась наиболее популярным у россиян произведением поэта Александра Пушкина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин в своем Twitter рассказал о завещании Бари Алибасова. По словам Жорина, завещание было составлено семь лет назад.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Энергетика
Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета
Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
Обновлено в 02:34
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Здоровье
На Кубани врачи успешно выполнили уникальную 16-часовую операцию
На Кубани врачи успешно прооперировали мужчину с труднодоступной опухолью первого шейного позвонка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Обновлено в 02:17
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Бездомный ранил ножом двух мужчин в центре Москвы
В столице задержали бездомного, который с промежутком в несколько часов ранил двоих мужчин, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:44
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Политика
Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе
Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06