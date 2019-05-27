Общество
Мэрия Екатеринбурга обнародовала список возможных площадок для храмаРБК 11:49
Сквер возле театра драмы вошел в список площадок, предложенных местными жителями для строительства храма Святой Екатерины. Список предложенных мест опубликован на сайте администрации Екатеринбурга. Указывается, что всего в период с 20 по 27 мая власти города получили 8,2 тыс. обращений.
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с чего всё началось
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для строительства собора святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквера у драматического театра.Полит.ру10:07
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