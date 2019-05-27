Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.
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с чего всё началось
Мэрия Екатеринбурга опубликовала
 список возможных площадок для строительства собора святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквера у драматического театра.
Полит.ру10:07

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Мэрия опубликовала список мест для строительства храма Святой Екатерины. Выглядит он странно

URA.Ru09:20

В мэрию Екатеринбурга поступило уже более 8 тысяч обращений от горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины

Эхо Москвы - Екатеринбург01:01

Опубликован список площадок под храм в Екатеринбурге

Уралинформбюро09:22

Опубликован список мест, где могут возвести храм Святой Екатерины

Областная газета07:11

Причина — в храме на воде? Екатеринбуржцы связали падение уровня воды в городском пруду со стройкой

Екатеринбург Онлайн09:20

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 48 площадок под храм святой Екатерины

Znak.com08:53

Противостояние ушло в кабинеты: быть ли храму Святой Екатерины?

REGNUMвчера в 23:04
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Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Экономика

Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей

Обновлено в 01:36
Футбол

Аллегри может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:26
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Гаджеты

Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark

В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды

Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Экономика

Прибыль «МРСК Центра» за 1 квартал снизилась на 25%

Прибыль акционеров "МРСК Центра" за 1 квартал 2019 года по МСФО снизилась на 25% - до 1,47 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 03:59
Экономика

ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей

В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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