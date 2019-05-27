Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14

с чего всё началось

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Футбол Аллегри может возглавить «Барселону» Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.

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Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

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Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

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