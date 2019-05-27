Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14
Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.
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с чего всё началось
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для строительства собора святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквера у драматического театра.Полит.ру10:07
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Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Экономика
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей
Обновлено в 01:36
Футбол
Аллегри может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Гаджеты
Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark
В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Экономика
Прибыль «МРСК Центра» за 1 квартал снизилась на 25%
Прибыль акционеров "МРСК Центра" за 1 квартал 2019 года по МСФО снизилась на 25% - до 1,47 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 03:59
Экономика
ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей
В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»
Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45