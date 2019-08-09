Происшествия
Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлогеРоссийская газета 11:17
Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену. Заключение градоначальника под стражу подтвердила ТАСС прокуратура Краснодарского края.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
Обновлено в 11:06
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Происшествия
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Обновлено в 10:02
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Экс-глава ОБЭП отсидит за нападение на начальника СК Алушты
Суд присяжных признал экс-начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алуште Александра ЛЕСНОГО виновным в нападении на руководителя городского управления СК.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Общество
СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа
СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Наука
Британские ученые обнаружили восстанавливающую зубы молекулу
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Правительство примет меры для снижения себестоимости строящегося жилья - Мутко
Может этого не произойдет у крупных застройщиков, но у малых и средних маржинальность и доходность резко упадет с квадратного метра.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании
Отмечается, что суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту
Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Политика
В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа.
Обновлено в 08:21
Футбол
Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Футбол
Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспорт
Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.
Обновлено в 05:44
Финансы
Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе
Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:08
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Культура
Поленов и «Фантастик Пластик»: Что покажет Третьяковка в новом сезоне
Выставка работ Поленова расположится в Новой Третьяковке и будет открыта четыре месяца: с 16 октября 2019 года по 16 февраля 2020-го.
Обновлено в 09:54