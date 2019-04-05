Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в судРБК 03:03
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он заявил в эфире «900 минут» на телеканале LNT, передает Diena.
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Данное решение – абсолютно противоправное и непрофессиональное, а некоторые претензии, например, о перерывах во время заседаний, что мне ставят в вину, и вовсе – на уровне детского сада.
— Нил Ушаков, латвийский политикSputnik Латвия 02:11
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Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
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Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
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Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество
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Обновлено вчера в 16:41
Авто
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Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью
Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
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Авто
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Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
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