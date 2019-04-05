Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуРИА Новости 18:00
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Обновлено в 15:09
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Авто
Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC
Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом
«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство LADA Granta летом прошлого года на Московском автосалоне.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Космос
Ученые обнаружили источник мощнейших вспышек во Вселенной
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
Политика
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Обновлено в 18:58
Авто
В Китае придумали вертикальную парковку авто
В Китае проходит тестирование вертикальная парковка автомобилей. Видеозапись нового размещения машин опубликовал Ruptly на YouTube.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Политика
Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы
Первый замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с министрами иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15