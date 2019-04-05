Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуРИА Новости 18:00

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Авто УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.

Игры Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши» Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.

Политика США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Авто Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос "В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.

Авто LADA Granta Cross появится в продаже летом «АвтоВАЗ» представил обновленное семейство LADA Granta летом прошлого года на Московском автосалоне.

Армия и оружие Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.

Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

Шоу-бизнес Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.

Политика От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.

Авто В Китае придумали вертикальную парковку авто В Китае проходит тестирование вертикальная парковка автомобилей. Видеозапись нового размещения машин опубликовал Ruptly на YouTube.

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Авто Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.

Политика Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы Первый замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с министрами иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил госдепартамент в заявлении.