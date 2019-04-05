Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуРИА Новости 18:00

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
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Латвийский министр отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова

РБК18:19

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

РИА Новости18:00

Ушаков: решение о моей отставке принять можно, а «„побить“ меня нельзя»

Sputnik Латвия02:06

«Унизительно»: депутат сейма Латвии об отставке мэра Риги

Газета.Ru18:30

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

ТАСС17:40

В пятницу мэр Риги покинет свой кабинет. Решение принято!

Аргументы недели10:50

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Взгляд.ру18:33
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Обновлено в 15:09
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Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Игры

Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor

Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

Обновлено в 17:00
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Авто

Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Авто

LADA Granta Cross появится в продаже летом

«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство LADA Granta летом прошлого года на Московском автосалоне.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Космос

Ученые обнаружили источник мощнейших вспышек во Вселенной

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
Политика

От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма

Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Обновлено в 18:58
Авто

В Китае придумали вертикальную парковку авто

В Китае проходит тестирование вертикальная парковка автомобилей. Видеозапись нового размещения машин опубликовал Ruptly на YouTube.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Политика

Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с министрами иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 19:20
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Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
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Нил Валерьевич Ушаков
Латвийский политик
Латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
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