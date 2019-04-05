Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуИзвестия вчера в 17:47
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра, опубликованное в официальном правительственном вестнике.
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Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности. Его список нарушений — это попытка найти незначительные нарушения процедуры. Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде.
— Нил Ушаков, латвийский политикКрасная весна 04:31
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Общество
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Обновлено вчера в 11:52
Экономика
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Энергетика
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Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Морадашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект об ускорении госзакупок
Правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативной закупки товаров, проведения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 03:47
Технологии
В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости
Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".
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Общество
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Армия и оружие
Власти Сирии не знали о поиске и обнаружении в стране останков израильского сержанта
Власти Сирии дистанцировались от истории с поиском и обнаружением останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году.
Обновлено в 04:54
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
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Обновлено в 03:04
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
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Общество
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Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
В 1-м квартале рынок смартфонов в РФ вырос в денежном выражении на 11%
В денежном выражении рынок вырос на 11%, до 106 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:42
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Дочь Алексея Панина подала ему «рюмочку коньяку»
Обновлено в 06:01
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
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