Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуИзвестия 17:47
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра, опубликованное в официальном правительственном вестнике.
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Общество
Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества
Обновлено в 21:46
Наука
ДНК и РНК могли появиться вместе до того, как на Земле началась жизнь
Обновлено 02 апреля в 11:33
Здоровье
С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты
Обновлено в 14:31
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено в 21:05
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено в 16:46
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено в 11:52
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей
Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Общество
В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк проведет устные прения сторон – конечная цель процесса состоит в том, чтобы выяснить, нарушил ли Илон Маск соглашения с федеральной комиссией.
Обновлено в 01:00
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Обновлено в 07:02
Хоккей
Кучеров забросил в пустые ворота и приблизился к рекорду Могильного
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" отметился заброшенной шайбой.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Космос
У американского Orion нашли проблему
Обновлено в 10:00
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Новейший ЗРС «Триумфатор» появится не раньше 2020 года
Обновлено в 20:23
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Экономика
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Обновлено в 18:40