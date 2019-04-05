Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуИзвестия 17:47

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра, опубликованное в официальном правительственном вестнике.

Авто «Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.

Общество Ученые назвали стоимость освобождения косаток из «китовой тюрьмы» Ранее в четверг, 4 апреля, председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто заявил, что выпуск в дикую природу косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может занять годы.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гаджеты В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.

Армия и оружие Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.

Политика Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.

Армия и оружие Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.

Хоккей Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия «4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.

Общество Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность "Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Политика Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос "В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.