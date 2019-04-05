Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуИзвестия 17:47
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра, опубликованное в официальном правительственном вестнике.
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«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
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Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
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В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
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Ученые назвали стоимость освобождения косаток из «китовой тюрьмы»
Ранее в четверг, 4 апреля, председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто заявил, что выпуск в дикую природу косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может занять годы.
Обновлено в 12:37
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В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
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Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
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Армия и оружие
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Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
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Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
Обновлено в 15:45
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
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Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал
Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.
Обновлено в 15:46
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
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Политика
Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю
Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
Обновлено в 03:54
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В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
Обновлено в 20:53
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Курс онкоосторожности пройдут терапевты Волгоградской области
700 врачей из районов и городов субъекта в этом году пройдут обучение по курсу онконастороженности.
Обновлено в 11:27