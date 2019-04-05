Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставкуИзвестия 17:47

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра, опубликованное в официальном правительственном вестнике.
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Латвийский министр отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова

РБК18:19

Нил Ушаков уволен с поста мэра Риги

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Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

ТАСС17:40

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

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Газета.Ru18:30
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Латвийский политик
Латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
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