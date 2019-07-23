Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допросREGNUM 12:38
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевской государственной городской администрации.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Транспорт
Площадь Киевского вокзала станет пешеходной
Привокзальная площадь в рамках новой концепции станет пешеходной, на ней оставят только линию такси.
Обновлено в 02:00
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России на самом высоком уровне
Официальный протест по поводу нарушения границы российским военным самолетом выразила Южная Корея властям РФ.
Обновлено в 03:01
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
В Госдуме нашли противоречие Конституции в новом законопроекте Клишаса
23 июля группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает сделать обязательной идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона, а также обязывает почтовые сервисы ограничивать сообщения с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 11:40
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
Одиночные пикеты ожидаются сегодня у здания Государственной думы
На акцию выйдут противники законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс. Сами они называют его «законом об изъятии жилья».
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Падение запасов нефти в США по данным API в 2 раза превысило прогнозы
Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 4.26 млн; запасы бензина: - 1.42 млн; запасы дистиллятов: + 895 тыс. Котировки WTI позитивно отреагировали на отчет Американского института нефти и выросли на 1.42% до $57.02 за баррель.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Политика
Небензя оценил палестино-израильское урегулирование
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06