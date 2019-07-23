Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допросREGNUM 12:38

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевской государственной городской администрации.
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

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Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей

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РИА Новости12:20

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РЕН ТВ11:56

СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

ТАСС10:41
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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