Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допросСвободная Пресса вчера в 13:00
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua», политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. При этом отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Экономика
В Богучанском районе запустят два детских сада с бассейном
К концу года в поселке достроят два детских сада с бассейном, поликлинику.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Общество
Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину
Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Кузбасский врач рассказал, чем опасен смог
В выходные в Кузбассе образовался смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае. Специалист рассказал, чем именно опасно это явление.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Михаил Абызов пожаловался на давление
Экс-министр недоволен действиями следствия Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:38
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено 22 июля в 23:50
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено 22 июля в 19:09
Политика
Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон
В Великобритании на выборах лидера правящей Консервативной партии победил бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:43
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
"Кинжал" для "Арматы" Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек.
Обновлено в 01:00
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Двенадцать районов Сахалина окажутся под воздействием циклона
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Обновлено в 01:09
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33