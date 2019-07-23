Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допросСвободная Пресса 13:00
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua», политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. При этом отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Космос
Ученые предложили поискать следы внеземной жизни на Луне
Credit: Breakthrough Initiatives/Zac Manchester Сегодня учеными предложено несколько путей для непосредственного изучения и анализа объектов, которые зарождаются за пределами Солнечной системы.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Названа опасность пропущенного завтрака
Обновлено в 21:14
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Общество
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков
В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей.
Обновлено в 20:32
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Технологии
Facebook свел детей с незнакомцами
Как выяснилось, в чатах с незнакомцами в итоге состояли тысячи детей.
Обновлено в 05:05
Экономика
Госдума приняла во II чтении пакет законопроектов об обновлении СПИКов
Госдума приняла во втором чтении пакет из трех законопроектов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).
Обновлено в 07:34
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе
В отпуске с Подольской случилась неприятность: во время игры в бадминтон с сыном она сильно травмировала спину.
Обновлено в 13:30
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Политика
Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400
Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.
Обновлено в 17:27
Космос
Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57