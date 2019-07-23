Политика

Мэра Киева Кличко вызвали на допросСвободная Пресса вчера в 13:00

Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua», политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. При этом отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Газета.Ruвчера в 12:25

СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

РБКвчера в 14:26

Кличко вызвали на допрос

Lenta.ruвчера в 12:32

Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей

Российская газетавчера в 15:18

СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

РИА Новостивчера в 12:20

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

РЕН ТВвчера в 11:56

СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

ТАССвчера в 10:41
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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