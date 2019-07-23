Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допросСвободная Пресса вчера в 13:00
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua», политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. При этом отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.
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Марина Агапочкина защищает врачей в судах, в отличие от Юлии Майоровой, которая встает на сторону пациентов (интервью с ней мы публиковали ранее).
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Экс-капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан, подписавший контракт с самарским клубом, рассказал о причинах, по которой покинул Ростов-на-Дону.
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Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
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