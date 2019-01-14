Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом на концерте
Вести.Ru
14:40

Мероприятие обычно завершается концертом. По словам очевидцев, неизвестный мужчина взбежал на сцену во время выступления Адамовича и ударил политика ножом. По предварительным данным, нападавшего удалось задержать.
Вести.Ru14:40

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Мэр Гданьска перенес операцию после ножевого ранения

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Раненный ножом мэр Гданьска перенес операцию

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Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения

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Происшествия

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Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом на концерте

По словам очевидцев, неизвестный мужчина взбежал на сцену во время выступления Адамовича и ударил политика ножом.
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