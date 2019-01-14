Происшествия
Раненный ножом мэр Гданьска находится в критическом состоянии
Раненный ножом мэр Гданьска находится в критическом состоянииИзвестия16:31
Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet. По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.
Известия16:31
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