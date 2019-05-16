Общество
Мэр приостановил возведение храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 16:23
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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«Сделаем в течение двух недель»: мэр Екатеринбурга согласился провести опрос о стройке в сквере
Екатеринбург Онлайн11:02
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