Общество
Мэр приостановил возведение храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru вчера в 16:23
В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины, заявил глава города Александр Высокинский. По его словам, стройка "будет ждать" до тех пор, пока не огласят результаты опроса местных жителей, который местные власти планируют провести.
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Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Политика
Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке
Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Экс-советник Януковича заявил о праве Зеленского распустить Раду
Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что избранный украинский лидер Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду в любой момент.
Обновлено в 04:34
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Кино
Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Футбол
Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»
Отмечается, что в переходе Лаказетта также заинтересована «Барселона», которая намерена сделать игроку предложение в случае неудачных переговоров с Гризманном.
Обновлено в 04:39
Общество
Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
33% респондентов при переходе на место работы ожидают увеличения зарплаты примерно на треть, а 24% опрошенных заявили, что их устроит рост зарплаты до 50%.
Обновлено в 04:58
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Экономика
Большинство российских семей не имеют сбережений
Две трети российских семей (65 %) не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов исследований лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 07:24
Музыка
Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня
Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".
Обновлено в 04:46