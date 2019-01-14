Происшествия

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
РИА Новости
08:43

Вооруженный ножом мужчина напал на политика во время благотворительного концерта в Гданьске. Градоначальник получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу.
РИА Новости08:43

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Туск выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска

ТАСС10:00

Раненный в сердце мэр Гданьска умер

Lenta.ru08:48

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

РИА Новости10:19

Мэр Гданьска умер после покушения

РБК08:51

Глава WOŚP подал в отставку после убийства мэра Гданьска на концерте фонда

Газета.Ru10:17

Получивший ножевое ранение мэр Гданьска умер

RT на русском08:44

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого в воскресенье было совершено нападение, скончался в больнице

Эхо Москвы10:07
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Происшествия

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого накануне вечером было совершено покушение, скончался в больнице, сообщил представитель университетского клинического центра Томаш Стефаняк.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
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Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
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Происшествия

В Киево-Печерской лавре начался пожар

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Происшествия

В Китае канадца приговорили к смертной казни

Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Канадец был арестован в Китае по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек

В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено в 04:07
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Происшествия

Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Политика

США до 2024 года не перестанут покупать у РФ двигатели РД-180

В НАСА РД-180 до сих пор используют, поэтому RD AMROSS планирует закупать технику минимум до 2024 года и, скорее всего, дальше.
Обновлено в 11:18
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Общество

Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Наука

Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь

Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться

Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество

В Роскомнадзоре прокомментировали юридические изменения в Telegram

Юридические изменения в компании Telegram Messenger LLP Павлом Дуровым не повлияют на ситуацию с одноимённым мессенджером в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 09:29
Общество

Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

Обновлено в 08:02
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.
Обновлено в 06:36
Авто

Lada Vesta названа самым популярным авто на рынке России в 2018 году

Согласно итогам 2018 года, LADA Vesta заполучила статус наиболее продаваемой модели непосредственно на рынке России.
Обновлено в 07:37
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Обновлено в 04:03
Энергетика

Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей

По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа

Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
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