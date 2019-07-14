Политика

Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населенияМосковский Комсомолец вчера в 11:49

Бывший футболист и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе возмутился высказыванием президента России об истории Грузии. Владимира Путина он обвинил в распространении дезинформации среди населения. Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года, сообщает издание «Грузия Онлайн
».
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Грузинский политик
Грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане» и «Дженоа». Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах и считается одним из лучших футболистов в истории страны.
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