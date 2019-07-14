с чего всё началось

Бывший футболист и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе возмутился высказыванием президента России об истории Грузии. Владимира Путина он обвинил в распространении дезинформации среди населения. Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.

Спорт Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.

Происшествия Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала поклонникам двухлетнюю дочь Отечественная певица Юлия Савичева впервые решилась показать поклонникам свою двухлетнюю дочь.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 2:0 В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.

Экономика Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3% Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса 15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Здоровье В Новосибирской области ликвидировали очаг менингококковой инфекции Очаг менингококковой инфекции, появившийся в июне этого года в Новосибирской области, ликвидирован, наблюдение снято, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Происшествия Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.

Происшествия Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.

Политика В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.