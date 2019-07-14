с чего всё началось

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

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Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

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Футбол Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм) Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».

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Футбол ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов» Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

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