Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте ПутинаГазета.Ru 09:08
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
Читать в источнике
Оценить271
с чего всё началось
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года, сообщает издание «Грузия Онлайн».РБК10:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено в 22:47
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Общество
Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров
Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров в выходные затянул небо в Красноярске.
Обновлено в 22:41
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено вчера в 02:18
Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума
Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Пациенты хабаровского психинтерната заразились сальмонеллезом
Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления пациентов в психинтернате посёлка Эльбан Хабаровского края.
Обновлено в 22:24
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика
Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ
Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Обновлено в 21:46
Политика
Полпред Трутнев посетит Забайкалье на этой неделе
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приедет в Забайкальский край на этой неделе.
Обновлено в 23:11
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Авто
Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Политика
Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде
Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 22:02
Авто
Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу
Дизайн автомобиля выполнен в стиле французского вседорожника Renault Koleos 2019 модельного года.
Обновлено в 23:35
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54