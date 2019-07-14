с чего всё началось

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Общество Умерла писательница и бард Елена Касьян Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.

Футбол ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов» «Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ.

Гаджеты Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.

Политика Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Армия и оружие Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.

Футбол Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.

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