Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте ПутинаГазета.Ru 09:08
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
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с чего всё началось
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года, сообщает издание «Грузия Онлайн».РБК10:01
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