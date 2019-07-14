с чего всё началось

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.

Общество В России начали маркировать молочную продукцию С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Происшествия В кузбасском море воронка утащила на дно мать и ребёнка Мать и двое малолетних детей купались в море, когда в воде образовалась воронка.

Общество Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Шоу-бизнес Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Экономика В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.

Космос США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Транспорт Тише едешь, дальше будешь? Новые районы застройки — новые проблемы Как отмечает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» на Одоевского Сергей Жигарев, на сегодня можно смело говорить о транспортной доступности коттеджных поселков Новосибирска, расположенных, во-первых, по линии железной дороги, там, где налажена работа электричек.