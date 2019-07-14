с чего всё началось

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Общество Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

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