Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте ПутинаГазета.Ru 09:08

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года, сообщает издание «Грузия Онлайн
».
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Грузинский политик
Грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане» и «Дженоа». Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах и считается одним из лучших футболистов в истории страны.
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