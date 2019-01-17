Транспорт
Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителяРИА Новости 01:43
Во вторник Исаев был в командировке в Москве, но по возвращении обещал возобновить поездки с окраин города на общественном транспорте. Как сообщила пресс-служба, в четверг в 7.10 (6.10 мск) Исаев проехал из поселка Агафоновка в центр города на маршрутном микроавтобусе № 58 за 40 минут.
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с чего всё началось
Глава Саратова Михаил Исаев после командировки продолжил ездить на работу на общественном транспорте, в четверг он проехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке и остался недоволен грубостью водителя, а также отвратительным техническим и санитарным состоянием салона, сообщила пресс-служба мэрии.РИА Новости01:43
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