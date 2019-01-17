Транспорт
Мэр Саратова пожаловался на грязную маршрутку и грубого водителяИзвестия 03:36
Мэр Саратова Михаил Исаев столкнулся с грубостью водителя маршрутки, когда добирался на работу из поселка Агафоновка на окраине города. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба мэрии. После возвращения из командировки градоначальник продолжил ездить на работу на общественном транспорте.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:48
Транспорт
В Москве блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа
Столичный главк ГИБДД начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Перми шесть человек пострадали при пожаре в бизнес-центре
Обновлено в 07:20
Происшествия
Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии
Обновлено в 06:40
Происшествия
В университете Лиона произошло несколько взрывов
На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV.
Обновлено в 04:38
Общество
«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга
С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Geely показала кросс-купе с шасси и агрегатами Volvo
Новинка разделила основные узлы и агрегаты с автомобилями подконтрольной китайскому концерну марки Volvo.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В горящих на северо-востоке Москвы гаражах прогремел взрыв
Обновлено в 07:01
Происшествия
Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку
Обновлено в 06:57
Кино
Умер фронтовой кинооператор Борис Соколов
Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер на 99-м году жизни, сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Обновлено в 03:38
Интернет
В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu
В интернете был обнаружен активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu, который не поддаётся удалению.
Обновлено в 06:50
Авто
Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style
Toyota Land Cruiser Prado Style базируется на комплектации Элеганс, которая составляет 25,2% продаж Land Cruiser Prado в России.
Обновлено в 07:06
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 12:07
Авто
За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобили
Как отмечают аналитики агентства «АвтоСТАТ», за последний месяц цены на свои модели подняли 26 компаний, причем большинство из них (20) сделали это сразу после нового года.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Политика
Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине
Президент Сербии Александр Вучич встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Белграда.
Обновлено в 07:45
Общество
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ предложила выключать на ночь свет в домах, где жильцы, имея печки, незаконно используют электричество, пишет "Чита.ру".
Обновлено в 07:38
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Интернет
Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть
Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено в 07:10
Наука
Хранение магазинных чеков оказалось опасным для здоровья
Ученые проанализировали состав магазинных чеков в трех странах: в Бразилии, Испании и Франции. Относительно безопасные чеки во Франции.
Обновлено в 04:08
Авто
Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR
Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Политика
Дерипаска подал в суд на Зюганова
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Спасенная на пожаре в офисном здании в Перми женщина родила ребенка
Беременная женщина, спасенная при пожаре в офисном здании в Перми, родила в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в краевом Минздраве.
Обновлено в 07:06
Авто
Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster
Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что обыск у него дома завершился
Обыск дома в Киеве у адвоката, защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился, сообщил сам защитник Андрей Доманский.
Обновлено в 06:44
Транспорт
Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.
Обновлено в 06:45
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16