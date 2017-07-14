Транспорт
Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу
Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работуРИА Новости08:46
Глава Саратова Михаил Исаев в среду пересел на общественный транспорт на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города и опоздал на запланированный брифинг, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
РИА Новости08:46
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30 человек отреагировали
Я считают это справедливым, так как накануне сам обратился к жителям с призывом временно пересесть на общественный транспорт. Вечером поеду в Ленинский или Кировский район. Рекомендовал своим заместителям также отказаться от служебных автомобилей.
— Михаил Исаев, российский политикРегион 64 01:31
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