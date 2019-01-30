Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у негоГазета.Ru 08:39

с чего всё началось

Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности. Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - добавил Ушаков. Также мэр подтвердил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски у него в кабинете в Рижской думе и дома. Ранее сообщалось, что задержан мэр Риги Нил Ушаков.

Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него

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