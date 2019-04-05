Политика

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставкуТАСС вчера в 17:40

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике.
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Нил Ушаков
Данное решение – абсолютно противоправное и непрофессиональное, а некоторые претензии, например, о перерывах во время заседаний, что мне ставят в вину, и вовсе – на уровне детского сада.
— Нил Ушаков, латвийский политикSputnik Латвия 02:11

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