Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекцииИзвестия 06:18

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района. Инцидент произошел во время осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает «Омск-Информ».
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Во время объезда Советского округа Фадина упала в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.
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