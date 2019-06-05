Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекцииИзвестия 06:18

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района. Инцидент произошел во время осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает «Омск-Информ».
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Во время объезда Советского округа Фадина упала в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.
РИА ОмскИнформ01:59

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Мэр Омска упала в грязь во время обхода

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Мэр Омска упала в грязь во время объезда Советского округа

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Видео: мэр Омска инспектировала ремонт дома и упала в грязь

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Город55.ру03:13

Российский мэр упала в лужу

Газета.Ru06:22
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Российский мэр
Российский государственный деятель, мэр города Омска с 8 декабря 2017 года.
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